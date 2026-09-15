Большим гала-концертом завершился фестиваль "Минск единый"

В Минске ко Дню народного единства прогремел гала-концерт масштабного культурно-патриотического фестиваля "Минск единый". Проект во второй раз объединил все 9 районов города.

Главная особенность праздника - на одной сцене встретились не профессиональные артисты, а талантливые представители трудовых коллективов столицы.



Александр Вискун, замначальника цеха Минского тракторного завода:

"Настоящее счастье собраться на мероприятии и почувствовать силу, как будто мы одна белорусская семья".

8 эпизодов на сцене - как 8 граней жизни современной столицы, где за каждым успехом и достижениями стоят талантливые и амбициозные люди нашей столицы.

А в фойе была представлена масштабная выставка достижений всех районов: от передовых промышленных разработок до важных социальных инициатив.