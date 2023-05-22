Большому театру Беларуси - 90 лет: юбилейная неделя с телеканалом "Беларусь 3"

Так, 22 мая зрители познакомятся с творчеством артистки балета Алевтины Корзенковой в проекте "Люблю и помню". Со вторника по пятницу в программе "Кадры жизни" зрителей ждут встречи с народными артистами Беларуси. А в выходные в эфире телеканала премьера документального фильма Белтелерадиокомпании "Про что не знают зрители", а также телеверсия праздничного концерта.