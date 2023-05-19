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Большому театру оперы и балета Беларуси исполняется 90 лет
Марафон хореографических и вокальных хитов в мажорных интонациях. Большому театру оперы и балета Беларуси исполняется 90 лет. Поздравление сцене адресовал и глава государства. Александр Лукашенко отметил, что Большой театр является яркой жемчужиной отечественной и мировой классической культуры и воплощением чрезвычайной талантливости белорусского народа и искренней музыкальной души. Предъюбилейную встречу со зрителем сцена проводит, не изменяя себе, - в масштабе. О гранд-вечере Большого наш культурный обозреватель Дарья Тарасова.
На всех мощностях в свои 90. Гала-концерт Большого с ремаркой "театр в портретах, лицах и событиях" - тот случай, когда в фокусе зрителя не только примы и премьеры. Юбилейные цитаты представляют академические подмостки в полной комплектации. Сегодня в овациях тонут все творческие и технические умы театра. Повествуют о большой истории Большого на языке оперы, балета, хора, миманса 9 сотен профессионалов.
Звезды сошлись - и это не дело одного акта. Такой концентрацией народных и заслуженных артистов не похвастаться ни одной сцене, большинство спектаклей обласкано госнаградами. Здесь не услышать ни одной случайной ноты - за 9 десятилетий в большом искусстве театр филигранно разгадал все аппетиты зрителя. Финал 2 акта "Аиды" Верди, сцена крестьянской свадьбы из балета "Жизель", адажио из "Спартака", сцены из "Дон Кихота" - сегодня юбиляр позволяет себе вариации и диктует свой сюжетный поворот, виртуозно цитирует самое соблазнительное из репертуара под аккомпанемент аншлага.
Тесно не только в зрительном зале, за дирижерским пультом квартет маэстро: Анисимов, Колядко, Оводок, Караваев. Раскадровка жизни Большого за режиссерской лексикой Анны Моторной. И мизансцена, которая в Год мира и созидания обретает особенный вес, - шествие ветеранов театра. Гала-концерт - пролог юбилейного вечера. 25 мая оживут партитуры Бизе - будем напевать куплеты тореадора, дадут спектакль, с которого все начиналось в 1933-м - "Кармен".
Белорусский Большой театр - это бренд, это настоящая слава, настоящая высота. Когда мы приходим к такой дате, действительно хочется посмотреть назад, оглянуться и увидеть, как много мы должны предыдущему поколению, как много мы обязаны великим именам. Самое главное - понимать, что все мы должны быть вместе и все мы должны созидать.
Это сегодня знаковое место, куда сегодня стремятся абсолютно все: и наши граждане, и наши гости. Поэтому, конечно, здесь мы стараемся прославлять нашу страну нашими талантами, показывать самое лучшее, что у нас есть, показывать нашу молодежь, наши возможности. Поэтому говорить то, что мы с государством вместе, это, по сути, подтверждать историческую правду, то, что сегодня мы передаем, реально передаем живую историческую традицию от наших предшественников.
Вернуть оперному символу страны оригинальные очертания с реверансом к идеям Лангбарда было поручением главы государства. После гранд-реконструкции сцена склонилась к зрителю, а под ней появились гидравлические шахты. Лидирует наш Большой и по акустическим характеристикам. Сегодня творит в премьерном ритме - на сцену перенесут комедийное полотно Россини "Севильский цирюльник". Белорусско-итальянскую коллаборацию оценим уже этим летом.
В меню и такие бестселлеры, как "Балетное лето", "Вечера в замке Радзивиллов", ждем гастролеров - Имперский русский балет.
Крутят фуэте заслуженные и народные не только на сцене Большого. В день рождения театра наших исполнителей ангажируют на российские академические подмостки. Гастрольный маршрут: Йошкар-Ола, Казань, Челябинск, Тюмень расписан до июня. На суд эстетов балетные хиты репертуарной афиши - дадут "Каренину" и "Лебединое". И такие турне констатируют, что академическое искусство - это настоящая дипломатия на пуантах.
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