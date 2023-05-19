Марафон хореографических и вокальных хитов в мажорных интонациях. Большому театру оперы и балета Беларуси исполняется 90 лет. Поздравление сцене адресовал и глава государства. Александр Лукашенко отметил, что Большой театр является яркой жемчужиной отечественной и мировой классической культуры и воплощением чрезвычайной талантливости белорусского народа и искренней музыкальной души. Предъюбилейную встречу со зрителем сцена проводит, не изменяя себе, - в масштабе. О гранд-вечере Большого наш культурный обозреватель Дарья Тарасова.

На всех мощностях в свои 90. Гала-концерт Большого с ремаркой "театр в портретах, лицах и событиях" - тот случай, когда в фокусе зрителя не только примы и премьеры. Юбилейные цитаты представляют академические подмостки в полной комплектации. Сегодня в овациях тонут все творческие и технические умы театра. Повествуют о большой истории Большого на языке оперы, балета, хора, миманса 9 сотен профессионалов.

Звезды сошлись - и это не дело одного акта. Такой концентрацией народных и заслуженных артистов не похвастаться ни одной сцене, большинство спектаклей обласкано госнаградами. Здесь не услышать ни одной случайной ноты - за 9 десятилетий в большом искусстве театр филигранно разгадал все аппетиты зрителя. Финал 2 акта "Аиды" Верди, сцена крестьянской свадьбы из балета "Жизель", адажио из "Спартака", сцены из "Дон Кихота" - сегодня юбиляр позволяет себе вариации и диктует свой сюжетный поворот, виртуозно цитирует самое соблазнительное из репертуара под аккомпанемент аншлага.

Тесно не только в зрительном зале, за дирижерским пультом квартет маэстро: Анисимов, Колядко, Оводок, Караваев. Раскадровка жизни Большого за режиссерской лексикой Анны Моторной. И мизансцена, которая в Год мира и созидания обретает особенный вес, - шествие ветеранов театра. Гала-концерт - пролог юбилейного вечера. 25 мая оживут партитуры Бизе - будем напевать куплеты тореадора, дадут спектакль, с которого все начиналось в 1933-м - "Кармен".

Белорусский Большой театр - это бренд, это настоящая слава, настоящая высота. Когда мы приходим к такой дате, действительно хочется посмотреть назад, оглянуться и увидеть, как много мы должны предыдущему поколению, как много мы обязаны великим именам. Самое главное - понимать, что все мы должны быть вместе и все мы должны созидать. Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси

Это сегодня знаковое место, куда сегодня стремятся абсолютно все: и наши граждане, и наши гости. Поэтому, конечно, здесь мы стараемся прославлять нашу страну нашими талантами, показывать самое лучшее, что у нас есть, показывать нашу молодежь, наши возможности. Поэтому говорить то, что мы с государством вместе, это, по сути, подтверждать историческую правду, то, что сегодня мы передаем, реально передаем живую историческую традицию от наших предшественников. Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси

Вернуть оперному символу страны оригинальные очертания с реверансом к идеям Лангбарда было поручением главы государства. После гранд-реконструкции сцена склонилась к зрителю, а под ней появились гидравлические шахты. Лидирует наш Большой и по акустическим характеристикам. Сегодня творит в премьерном ритме - на сцену перенесут комедийное полотно Россини "Севильский цирюльник". Белорусско-итальянскую коллаборацию оценим уже этим летом.

В меню и такие бестселлеры, как "Балетное лето", "Вечера в замке Радзивиллов", ждем гастролеров - Имперский русский балет.