Большой театр Беларуси отправился с гастролями в Таиланд

Именитые мастера сцены и восходящие звезды Большого театра Беларуси в сопровождении Королевского Бангкокского симфонического оркестра. Белорусскую интерпретацию балетной классики представили на 28-м Международном фестивале танца и музыки в Таиланде.

В творческую командировку отправились почти 80 человек - это артисты и техническая группа. На суд местному зрителю - балеты Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" и "Золушка".

Балет "Ромео и Джульетта" своим присутствием почтил Король Таиланда Его Величество Маха Вачиралонгкорн с супругой. Об этом рассказал Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и Таиланде по совместительству. "Это свидетельствует о важности культурных обменов в развитии двусторонних отношений", - отметил Боровиков.

Гастроли Большого продлятся еще неделю. Несмотря на мировую известность спектаклей, отечественная интерпретация позволяет взглянуть иностранному зрителю на белорусскую балетную школу со своими подходами и традициями.

Фестиваль в Таиланде ежегодно собирает лучшие постановки со всего мира. На этот раз программа включает 12 спектаклей от 9 театров планеты.