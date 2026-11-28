Краткий пересказ от ИИ

Шагал на сцене Большого театра Беларуси. 28 ноября зрителям представят постановку "Любовь на сцене. Шагал". Это пластическое размышление о судьбе художника и его эпохе. Билеты на премьеру раскупили задолго до первого звонка.

Премьера в Большом театре Беларуси

28 ноября Большой театр Беларуси откроет занавес для балета "Любовь на сцене. Шагал". Аншлаг на премьерные дни собрали задолго до показа.

Автором идеи, либретто и хореографом-постановщиком выступил главный балетмейстер театра, заслуженный артист России Игорь Колб. А началось все с истории одного холста. Сегодня в Третьяковской галерее значится картина "Любовь на сцене". Звучит театрально и сразу задает драматургию - на эту основу можно нанизывать одну историю за другой. По сюжету сам Шагал эмигрировал, не зная, уцелела ли работа, но спустя годы в Москве с удивлением обнаружил, что ее аккуратно сняли с подрамника, свернули и сберегли. К слову, полотно является частью цикла, который Марк Шагал в 1920 году создал для Государственного еврейского камерного театра.

В Большом театре Беларуси сегодня буквально пишут маслом на пуантах и, кстати, делают это с характерным витебским акцентом. Не стоит ждать от премьеры "Любовь на сцене. Шагал" биографии мастера. Это вовсе не хрестоматия жизни одного художника, а скорее многослойное полотно о людях его эпохи. Балетмейстер Игорь Колб решил в одном сценическом пространстве собрать знакомые нам силуэты XX века. От Маяковского и Брик до Быковских героев альпийской баллады. И вот здесь, кстати, важна та самая шагаловская невесомость, где любовь буквально отрывает от земли.

География спектакля - это маршруты самого мастера: Витебск, Петербург, Москва и Париж, вплоть до росписи плафона парижской Гранд-оперы. Сценографию и костюмы сделала Ольга Мельник. На сцене не будет привычного буйства шагаловских красок. Само полотно - монохромное, поэтому сценография решена в сдержанной графичной и серой гамме. Яркие цвета появляются точечно, как вспышки эмоций.

Ольга Мельник, художник-постановщик балета "Любовь на сцене. Шагал":

"Появление новых персонажей потребовало еще большего раскрытия темы - эпохи целиком, нравов, каких-то событий, того, как все это связать воедино. Был мозговой штурм. Я очень долго не приступала к визуализации самого проекта. Был такой долгий, затяжной период переосмысления, а потом - короткая вспышка творчества, которая и привела к тому, что вы видите".

Звучит здесь и музыкальный диалог эпох: дирижер-постановщик Артем Макаров объединил в одном действии партитуры Брамса, Прокофьева, Шнитке, белорусского композитора Андрея Зубрича и древние молитвы на идише.

Артем Макаров, художественный руководитель Большого театра Беларуси, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик балета "Любовь на сцене. Шагал":

"Если говорить конкретно про музыку, которую мы использовали, не скажу, что было легко: у нас были разные идеи, была идея использовать музыку одного композитора, но потом мы от этого отказались. И я считаю, это очень правильно, потому что для меня это даже стало своего рода открытием - насколько, на мой взгляд, к теме подошла музыка Брамса. Я, честно говоря, сам сначала этого не ожидал и не проводил каких-то параллелей, но, на мой взгляд, получилось достаточно гармонично и органично".

Говорят, Шагала невозможно пересказать, разве что прочувствовать. Посмотрим, что ответит минская публика.