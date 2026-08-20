Большой театр Беларуси выступит на Международном фестивале танца и музыки в Таиланде

Большой театр Беларуси, Нью-Йоркская городская опера и театр Брно из Чехии встретятся на одной сцене в Таиланде. В начале сентября наша балетная труппа отправится с гастролями в Бангкок на 28-й Международный фестиваль танца и музыки.

Большой уже участвовал в престижном форуме четыре раза. В 2022-м публика увидела четыре белорусские постановки. На этот раз в афише белорусское прочтение "Золушки" и "Ромео и Джульетты". Дирижировать Бангкокским королевским симфоническим оркестром будут художественный руководитель Большого Артем Макаров и маэстро Юрий Караваев.

Международный фестиваль танца и музыки ежегодно собирает лучшие классические и экспериментальные постановки со всего мира. Нынешняя программа включает 12 спектаклей от 9 театров планеты.

После тайских гастролей труппа Большого представит осеннюю премьеру 94-го театрального сезона - балет "Любовь на сцене. Шагал".