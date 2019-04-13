Большой концерт в Белгосфилармонии дали учащиеся хорового отделения гимназии-колледжа искусств им. Ахремчика

Музыкальный отчет! Большой концерт в Белгосфилармонии дали учащиеся хорового отделения гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика, а также успешные выпускники. На сцене как сольные исполнители, так и представители младшего хора, а финальным аккордом стало выступление образцового детского хора учебного заведения. В его исполнении прозвучали произведения разных стилей - от классики до современных композиций. А учащиеся - победители конкурса дирижеров - попробовали себя и в новой роли: управляли хором одноклассников.



В гимназии-колледже занимаются одаренные дети из всей страны. Кроме хорового отделения открыто струнное, фортепианное, отделение духовых и народных инструментов. Среди выпускников заведения - победители престижных международных и республиканских музыкальных конкурсов.