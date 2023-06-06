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Большой прорыв "железного занавеса" или культурная дипломатия, понадобилось лишь рвение итальянского режиссера Альдо Тарабелла

Большой прорыв "железного занавеса" или культурная дипломатия против западных отмен. "Севильскому цирюльнику" понадобилось лишь рвение итальянского режиссера Альдо Тарабелла, чтобы премьера оперы состоялась. Как публика оценит пересказ сочинения Россини, артисты узнают совсем скоро.

Сегодня на сцене Большого театра звучали русские и белорусские тембры в итальянских декорациях. Экстерьеры рисовал художник из Италии Энрико Мусенич. Опере уже два столетия, для репертуара белорусского Большого театра - это версия № 9. Эстеты не слышали итальянское сочинение Россини с ноября 2016-го. На языке оригинала оперу воссоздал мастер Тарабелла. Он ставил этот спектакль в Милане, Торонто и Сеуле. Минск стал четвертым городом мира, где есть опера с выверенными итальянскими акцентами.

Показ "Севильского цирюльника" на бис пройдет и завтра. В следующий раз зритель оценит комическую оперу в Несвиже в рамках ежегодных "Вечеров театра в замке Радзивиллов".

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