Большой прорыв "железного занавеса" или культурная дипломатия, понадобилось лишь рвение итальянского режиссера Альдо Тарабелла

Сегодня на сцене Большого театра звучали русские и белорусские тембры в итальянских декорациях. Экстерьеры рисовал художник из Италии Энрико Мусенич. Опере уже два столетия, для репертуара белорусского Большого театра - это версия № 9. Эстеты не слышали итальянское сочинение Россини с ноября 2016-го. На языке оригинала оперу воссоздал мастер Тарабелла. Он ставил этот спектакль в Милане, Торонто и Сеуле. Минск стал четвертым городом мира, где есть опера с выверенными итальянскими акцентами.