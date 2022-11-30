3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Большой путь! Национальному академическому драматическому театру имени Максима Горького - 90 лет!
Национальному академическому драматическому театру имени Максима Горького сегодня исполнилось 90 лет. Официальную летопись ведем с 1932 года. Тогда театр получил статус Государственного русского драматического в БССР. Сегодня коллектив составляют полсотни артистов. Труппу и художественное руководство театра поздравил и глава государства Александр Лукашенко. История в лицах ведущей сцены страны в репортаже Нины Можейко.
Передвижная труппа Кумельского появилась в 1928 году
Передвижники-подвижники- справедливо можно сказать о труппе Русского в 30-е. Это время театров в Союзе. Первоначально кадры готовили в столице широкой и родной страны - в Москве. Именно там собрал первую коллекцию артистов основатель передвижной труппы.
Если попытаться нарисовать генеалогическое древо Национального академического драматического театра имени Максима Горького, то надо начать с корней - с передвижной труппы Владимира Владимировича Кумельского. 28 человек. Состав укомплектован на московской актерской бирже. Да и сам основатель - представитель реалистической школы, той самой, старой и обогащенной методом Станиславского и опытом мхатовских артистов.
Здание на улице Володарского, 5 получили после Великой Отечественной войны
Собственное здание получили не сразу. Жили на два города: Могилев и Бобруйск. Арендовали помещение в бывшем пожарном депо. А еще война. В 1941-м ушли прямо со сцены на фронт. К светской жизни вернулись только в 1947-м, тогда же и получили свою крышу над головой - приютила не одно поколение.
Театр имеет и должен иметь право на эту династийность. И в первую очередь потому, что обмануть не получится. Вот тут уже отец мне когда-то сказал, ты на сцене доказывай, ничего никогда ни с кем не выясняй, потому что если ты на сцене хороший артист, то пусть говорят, что угодно. Сцена все показывает.
Борис Луценко создал авторский театр
Янковский, Климова, Белов, Локштанова, Шах-Парон .Про таких говорили "порода". В поисках фактуры были и режиссеры. Некоторые даже заходили в одну реку дважды. Мы знаем два периода худрука Бориса Луценко. Поклонник Станиславского и Мейерхольда, стажер Товстаногова - выстроил свою генеральную линию. Создал авторский театр.
Театр не занимается поиском смыслов. Смыслы найдены. Театр предлагает форму этой истине созвучно времени. Если это попадает? То есть театр вынужден существовать все равно в "сегодня". Потому что иначе не будет отклика, смысл происходящего - диалог, где существуют двое. Поэтому зритель и сцена связаны. Мало того, зритель сам решает, он приходит сегодня в театр или нет.
В феврале 2023 ожидаем премьеру "Идиот" по Достоевскому
В 1994-м театр получил звание академический, а в 1999 - почетное: национальный. Один из двух государственных языков здесь считается традицией. А русская классика - золотым сечением репертуара. К февралю 2023 замахнулись на Достоевского. "Идиот" будет подан для интеллектуалов в авторской переработке сербского режиссера Иваны Жигон.
Сегодня слово Достоевского очень важно миру. Потому что сегодня этот автор - это какой-то нравственный костыль славянской культуры, которая шатается, которая забыла свои ориентиры гуманизма. Ведь мысль-то его о том, что никакая высшая гармония не стоит и слезинки замученного ребенка, сегодня звучит просто на разрыв аорты.
Новый свет дополнил технические возможности театра
В афише театра сегодня 25 постановок в разных жанрах, на любой состав. Актерскую задачу выполняют даже фонари (недавно здесь обновилась техническая база). Теперь на любую мораль легко и профессионально проливают свет.
Свой театр я не оставлю точно. Очень много людей, очень много поколений 90 лет трудились для того, чтобы это стало театром. Для того чтобы зритель его полюбил, чтобы он на весь Союз гремел. Я не могу оставить так это просто, я должен делать все для того, чтобы это продолжало развиваться.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов