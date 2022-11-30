Большой путь! Национальному академическому драматическому театру имени Максима Горького - 90 лет!

Театр имеет и должен иметь право на эту династийность. И в первую очередь потому, что обмануть не получится. Вот тут уже отец мне когда-то сказал, ты на сцене доказывай, ничего никогда ни с кем не выясняй, потому что если ты на сцене хороший артист, то пусть говорят, что угодно. Сцена все показывает.

Андрей Душечкин, заслуженный артист Беларуси