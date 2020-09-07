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Большой театр Беларуси готовится к открытию 88-го сезона
Поклонники высокого искусства вновь соберутся в стенах крупнейшей академической площадки страны 8 сентября. Пока же артисты активно репетируют и готовят сюрпризы для публики. До Нового года в афише театра пять премьер.
Какие постановки представят зрителям, знает Инна Пилевич. Танцуй, как дерево - и это не сочтут за профнепригодность. Тот случай, когда солисты Большого театра намеренно осваивают угловатые движения. Труппа готовится к премьере сказки, где главный персонаж - деревянная механическая кукла. Балет "Щелкунчик" возвращается в афишу в новой редакции художественного руководителя театра Валентина Елизарьева.
Народный артист СССР посвящает спектакль коллеге, в тандеме с которым создавал новогоднюю сказку на пуантах. Легендарному сценографу Евгению Лысику в этом сезоне могло бы исполниться 90. К слову, декорации мастера решено было не просто восстановить, но сделать второй комплект для гастролей. Нашего "Щелкунчика" уже ждут зрители Франции. С надеждой, что эпидемиологическая ситуация в мире улучшится и границы снова будут открыты для искусства. Этой весной коронакризис вынудил труппу брать творческий отпуск.
8 сентября - премьера балета "Пер Гюнт"
После перерыва почти на пять месяцев Большой театр открывает свои двери для зрителей. 88-й сезон начинают с двух премьер. 8 сентября - первый показ балета "Пер Гюнт". 11 сентября презентуют оперу "Виллисы. Фатум". В момент вынужденного перерыва в общении с публикой все силы - на новые проекты. До конца года в афише пять премьер. Помимо балета "Щелкунчик", поставят оперы "Фауст" и "Пиноккио". Правда, ряд громких проектов Большого перенесен на 89-й сезон: на паузе конкурс вокалистов и Рождественский оперный форум. Под вопросом проведение новогоднего бала. Несмотря на это, зритель поддерживает театр и не спешит сдавать ранее приобретенные билеты.
Большой дарит пригласительные
Широкий жест для ценителей высокого искусства. Большой дарит пригласительные на "Богему", "Тоску", "Летучую мышь", "Кармен" и "Свадьбу Фигаро". Моральная поддержка для тех, кто так в ней нуждается сегодня: люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, дети-сироты, медицинские работники. Для них вход свободный весь сентябрь.
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