Большой театр Беларуси готовится к открытию 88-го сезона

Поклонники высокого искусства вновь соберутся в стенах крупнейшей академической площадки страны 8 сентября. Пока же артисты активно репетируют и готовят сюрпризы для публики. До Нового года в афише театра пять премьер.



Какие постановки представят зрителям, знает Инна Пилевич. Танцуй, как дерево - и это не сочтут за профнепригодность. Тот случай, когда солисты Большого театра намеренно осваивают угловатые движения. Труппа готовится к премьере сказки, где главный персонаж - деревянная механическая кукла. Балет "Щелкунчик" возвращается в афишу в новой редакции художественного руководителя театра Валентина Елизарьева.







Народный артист СССР посвящает спектакль коллеге, в тандеме с которым создавал новогоднюю сказку на пуантах. Легендарному сценографу Евгению Лысику в этом сезоне могло бы исполниться 90. К слову, декорации мастера решено было не просто восстановить, но сделать второй комплект для гастролей. Нашего "Щелкунчика" уже ждут зрители Франции. С надеждой, что эпидемиологическая ситуация в мире улучшится и границы снова будут открыты для искусства. Этой весной коронакризис вынудил труппу брать творческий отпуск.

