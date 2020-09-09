Большой театр Беларуси открыл 88-й сезон

88-й сезон Большой театр Беларуси открыл премьерным показом балета "Пер Гюнт" на музыку Грига. Актуализация пьесы Ибсена постановщиком Сергеем Микелем. Мистическая история с норвежским колоритом - не единственная новинка сезона. Уже на этой неделе публику ждет спектакль "Виллисы. Фатум". Это режиссерский дебют оперной дивы Оксаны Волковой. Всего же до нового года на сцене Большого дадут 5 премьерных спектаклей.

Для тех, кто не успел в театр, ведь билеты распроданы на оба премьерных дня, "Пер Гюнт" покажут в HD. Рассмотреть динамичную смену сцен и образы Сольвейг и Пера можно через объективы семи камер. На телеканале «Беларусь 3» балет покажут 27 сентября.