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Большой театр Беларуси открыл новый сезон и зрительный зал
Напомним, из-за пандемии театру пришлось завершить сезон раньше обычного. Сегодня в репертуар вернулся балет "Пер Гюнт" на музыку Грига. Актуализация пьесы за молодым постановщиком Сергеем Микелем. К премьере отшили три сотни облачений. А чтобы достоверно передать мистический сюжет, благодаря декорациям зрителей перенесли к норвежскому побережью. Для тех, кто не успел в театр, "Пер Гюнта" покажут в HD. На телеканале "Беларусь 3" премьерный показ уже 27 сентября.
Следующая новинка - спектакль "Виллисы. Фатум". Режиссерский дебют оперной дивы Оксаны Волковой публика оценит уже 11 сентября. Всего же до нового года на сцене Большого дадут еще 5 премьерных спектаклей.
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