Большой театр Беларуси отмечает день рождения, гостей планируется пригласить осенью

Особое внимание государство уделяет и поддержке сферы культуры. Сегодня свой день рождения отмечает Большой театр Беларуси. Обычно 25 мая здесь проводят дни открытых дверей, когда любой желающий может лично узнать секреты закулисья и прочувствовать магию театра. Но в связи с эпидемической ситуацией в мире торжество перенесли. Служебные кабинеты, гримерки и репетиционные залы зрителям покажут в сентябре. Тогда же поднимут генеральный занавес. Но концерт ко дню рождения Большой все же подготовил. Он прошел онлайн в мини-формате. С днем рождения именинника поздравила Елена Бормотова.



На мистику делает ставку в новом сезоне Большой театр Беларуси. После полувекового перерыва на сцену вернется "Пер Гюнт" Ибсена на музыку Грига. Будет четыре состава. Неделю идут усиленные репетиции. Новая постановка с элементами народной норвежской и современной хореографии.





В новый сезон с новыми постановками

Планируется, что балет в сентябре откроет новый театральный сезон вместе с еще одной премьерой - спектаклем "Виллисы. Фатум". Это режиссерский дебют примы оперной труппы, единственной солистки Беларуси, покорившей подмостки Метрополитен-опера, Оксаны Волковой. Создание новых репертуарных проектов было бы невозможным без государственной поддержки.

Новые спектакли невозможны без поддержки государства

Вообще дотации балетно-оперных театров из госбюджета - это международная практика. Ни в одной стране мира никогда элитарные виды искусства, как балет и опера не были прибыльным делом. Господдержка помогает обеспечивать не только творческо-художественную жизнь театра, но и техническую. Ведь только на содержания самого здания необходимо несколько миллионов рублей.

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Александр Петрович, гендиректор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

"Если несколько лет тому назад, когда еще только начиналась реконструкция, это составляла порядка 80 % от всего содержания театра, то после периода реконструкции уже около 30 % театр зарабатывает сам на свое содержание. Но без госсподдержки мы не могли бы добиться даже этих результатов".

Поддержать талантливых и одаренных

Александр Лукашенко всегда находит время, чтобы поддержать людей мира культуры и саму сферу в стране. Это не только адресная финансовая помощь, реставрация и строительство зданий. Это еще госнаграды и премии. Талантливых и одаренных в нашей стране поддерживают через фонд Президента. А как важны для творческих людей (для вдохновения) личные встречи! Таких за последние годы было немало. Присутствие на выступлениях лауреатов, концерты, фестивали, отдельный разговор с творческой молодежью. Президент бывал и в Большом театре, общался с руководством, артистами. Словом, Александр Лукашенко не раз давал понять: экономить на таланте в стране уж точно не будут!

С Большого началась модернизация театров Беларуси

Кстати, Большой стал первым театром в Беларуси, с которого началась модернизация национальных и драматических сцен. До этого театр восстанавливали лишь после войны. В 50-ые пришлось отказаться от хрусталя и позолоты, современная Беларусь вернула Большому театру ту роскошь, которую создавали при строительстве. Его открывали в 1939.

Интересный факт: знаменитое здание Большого по адресу площадь Парижской коммуны, 1 было заложено 85 лет назад - 25 мая 1935 года. Спустя два года после официального создания театра. Несколько сезонов балетные и оперные спектакли труппа готовила и ставила на сцене Купаловского театра.

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Здание архитектора Лангбарда площадью 84 тысячи квадратных метра. Памятник архитектуры венчает Аполлон с музами. Общий вес композиции - 27 тонн. Скульптуры появились после реставрации театра. Она заняла три года и стоила государству 16 с половиной миллионов евро. Как итог - получили сцену с десятками подъемно-опускных площадок, гидравлическим, механическим и электрическим оборудованием. Всего около полутора тысяч тонн металла. Кроме того, зданию вернули первоначальный вид - плоскую крышу. Это дополнительно увеличило площади на 8 тысяч квадратов и 3 этажа, где разместились служебные помещения.

Александр Петрович, гендиректор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

"Здесь новое оборудование, новая техника, на которую выделяются существенные деньги из государственного бюджета. Учитывая то, что государственный бюджет небезразмерный, мы тоже прилагаем всевозможные усилия для того, чтобы сократить нагрузку бюджета на наш театр".

Празднования дня рождения Большой переносит на осень