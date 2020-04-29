Профессионалы и любители танцевального искусства сегодня отмечают Международный день танца. Большой театр Беларуси приглашает всех поклонников балета на онлайн-трансляцию постановки "Витовт". Зрители смогут увидеть не просто героев, а исторических персонажей, которые определяли картину Европы в 14-15 веках. В 2014 году балет "Витовт" высоко оценило жюри ІІІ Республиканского конкурса театрального искусства. Постановка победила в трех номинациях, а уже в 2016 балет был с успехом представлен на сцене Большого театра в Москве.

Сегодня трансляцию покажут в 19:00 в социальных сетях театра.