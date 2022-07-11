Создатели новой версии оперы "Любовный напиток" поиграли с материалом и позволили вариации

Доницетти - очень сложный композитор, даже если просто посмотреть на вокальную линию. Конечно, режиссер Анна Моторная нам очень помогает раскрыть наши образы, сделать их более выпуклыми, живыми, и это интереснее всего. То есть, не просто опера, а такой, можно сказать, драмтеатр с пением. Сейчас уже современная опера. Это не просто пение, и это хорошо, я считаю.

Александр Михнюк, солист Большого театра Беларуси, исполнитель партии Неморино