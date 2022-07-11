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Создатели новой версии оперы "Любовный напиток" поиграли с материалом и позволили вариации
Большой завершает предъюбилейный театральный год премьерным показом. Спустя 57 лет антракта в репертуарную афишу возвращается комическое полотно Гаэтано Доницетти. Сегодня зрителям подадут премьерный показ оперы - "Любовный напиток". Трактовку истории о чудо-эликсире, оказавшемся фарсом, оценим в сценическом воплощении главного режиссера театра - Анны Моторной.
Создатели новой сценической версии "напитка" поиграли с материалом, которому в этом году стукнуло 190 лет, и позволили себе вариации: действие оперы сместили на 100 лет вперед: из века 19-го в начало 20-го и перенесли сюжет в декорации Ривьеры.
С легкой руки коучей по итальянскому и работы с танцевальной лексикой ведущие оперные артисты страны представят зрителю оперу не только на языке вокала, но и жестов.
Доницетти - очень сложный композитор, даже если просто посмотреть на вокальную линию. Конечно, режиссер Анна Моторная нам очень помогает раскрыть наши образы, сделать их более выпуклыми, живыми, и это интереснее всего. То есть, не просто опера, а такой, можно сказать, драмтеатр с пением. Сейчас уже современная опера. Это не просто пение, и это хорошо, я считаю.
То, что касается стиля и черт именно лексики хореографии, пластики движения, то отталкивался, конечно же, от того, что это итальянская опера-буффа. И, отталкиваясь от менталитета и итальянского поведения, поведенческой вот этой манеры, то есть это обязательно жест, это обязательно яркое выразительное лицо, и у нас даже многие сцены, картины построены именно на таком танце жестов.
О том, как создавалась белорусская интерпретация спектакля с итальянской пропиской и каких сценических воплощений - оперных и балетных бестселлеров - от Большого ждать в юбилейном сезоне9.0расскажем в "Панораме".
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