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Большой театр Беларуси занял второе место в рейтинге лучших оперных театров СНГ
Большой театр Беларуси в Минске занял второе место в рейтинге лучших оперных театров СНГ.
В тройку лидеров вошли Государственный академический Большой театр России в Москве и Казахский Государственный академический театр оперы и балета им. Абая в Алматы.
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