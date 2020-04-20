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Большой театр Беларуси занял второе место в рейтинге лучших оперных театров СНГ

Большой театр Беларуси занял второе место в рейтинге лучших оперных театров СНГ

Большой театр Беларуси в Минске занял второе место в рейтинге лучших оперных театров СНГ.
В тройку лидеров вошли Государственный академический Большой театр России в Москве и Казахский Государственный академический театр оперы и балета им. Абая в Алматы.

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