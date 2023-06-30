Большой театр Беларуси завершил сезон, кого ждем на гастроли - все культурные новости в рубрике "Променад"

Выпускники Глебовки получили долгожданные дипломы. Сколько конкурентов появилось у мастеров, которые далеко не первый сезон в профессии? Как будет работать музей истории Великой Отечественной войны на День Независимости и почему Большой театр Беларуси завершил сезон, но не спешит на отдых?