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Большой театр Беларуси завершил сезон, кого ждем на гастроли - все культурные новости в рубрике "Променад"

Выпускники Глебовки получили долгожданные дипломы. Сколько конкурентов появилось у мастеров, которые далеко не первый сезон в профессии? Как будет работать музей истории Великой Отечественной войны на День Независимости и почему Большой театр Беларуси завершил сезон, но не спешит на отдых?

На главные арт-вопросы культурной недели ответит Дарья Тарасова в рубрике "Променад" (подробности в видео).

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