Большой театр покажет спектакль "Жизель" онлайн

Один из самых мистических спектаклей в мире классического репертуара Большой театр Беларуси покажет онлайн. В это воскресенье балет Адольфа Адана «Жизель» можно будет посмотреть без наличия входного билета. За историю театра зрители видели этот материал в пяти разных вариациях. Полную версию реставрации постановки от Никиты Долгушина покажут на YouTube-платформе театра, а также в социальных сетях Большого. Ведущие партии за солистами Александрой Чижик и Антоном Кравченко.





