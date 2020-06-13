ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Большой театр покажет спектакль "Жизель" онлайн

Один из самых мистических спектаклей в мире классического репертуара Большой театр Беларуси покажет онлайн. В это воскресенье балет Адольфа Адана «Жизель» можно будет посмотреть без наличия входного билета. За историю театра зрители видели этот материал в пяти разных вариациях. Полную версию реставрации постановки от Никиты Долгушина покажут на YouTube-платформе театра, а также в социальных сетях Большого. Ведущие партии за солистами Александрой Чижик и Антоном Кравченко.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все