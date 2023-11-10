Большой театр знакомит с культурой Беларуси на международной выставке импорта в Шанхае

То, что мы поем на белорусском языке, а китайский зритель белорусского языка не знает, мне кажется, что музыка - это универсальный язык, и мне вспоминается фраза: "Если хочешь понять смысл - слушай слова, если хочешь понять суть - слушай музыку". А музыка - она, наверное, объединяет все народны, музыка - тот язык, который проникает любому человеку.

Владимир Громов, народный артист Беларуси