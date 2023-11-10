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Большой театр знакомит с культурой Беларуси на международной выставке импорта в Шанхае
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10 ноября - последний день работы Китайской международной выставки импорта в Шанхае. За время работы экспозиции прошли тематические дни областей Беларуси.
Так, интерес к реализации совместных проектов с Китаем проявил Могилевский регион. Он ежегодно наращивает объем внешнеторгового оборота с КНР. Ставка - на экспорт говядины и продукции деревообработки. Также область готова развивать побратимские отношения с китайскими провинциями.
Дмитрий Мудрогелов,председатель Комитета экономики Могилевского облисполкома: Мы сегодня заинтересованы в реализации проектов в области химии, мы сегодня заинтересованы в реализации проектов в области компонентов для автомобилестроения, очень активно мы предлагаем реализовать проекты отдельные в туристической сфере, вплоть до строительства китайских санаториев у нас, на территории Могилевской области
К слову, в эти дни наш национальный павильон знакомит не только с экономическим потенциалом. Ежедневно проходят выступления артистов Большого театра Беларуси.
Мы видим, как нас принимают, какой интерес наши выступления вызывают на этой выставке. Я думаю, что наша миссия, с которой мы сюда приехали, именно миссия культурная, она выполняется на 100 %.
То, что мы поем на белорусском языке, а китайский зритель белорусского языка не знает, мне кажется, что музыка - это универсальный язык, и мне вспоминается фраза: "Если хочешь понять смысл - слушай слова, если хочешь понять суть - слушай музыку". А музыка - она, наверное, объединяет все народны, музыка - тот язык, который проникает любому человеку.
Напомним, Беларусь участвует в международной выставке импорта в Шанхае не в первый раз. Импортное экспо - одно из крупнейших профильных мероприятий в мире.