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Большой театр знакомит с культурой Беларуси на международной выставке импорта в Шанхае

10 ноября - последний день работы Китайской международной выставки импорта в Шанхае. За время работы экспозиции прошли тематические дни областей Беларуси.

Так, интерес к реализации совместных проектов с Китаем проявил Могилевский регион. Он ежегодно наращивает объем внешнеторгового оборота с КНР. Ставка - на экспорт говядины и продукции деревообработки. Также область готова развивать побратимские отношения с китайскими провинциями.


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Дмитрий Мудрогелов,председатель Комитета экономики Могилевского облисполкома: Мы сегодня заинтересованы в реализации проектов в области химии, мы сегодня заинтересованы в реализации проектов в области компонентов для автомобилестроения, очень активно мы предлагаем реализовать проекты отдельные в туристической сфере, вплоть до строительства китайских санаториев у нас, на территории Могилевской области

К слову, в эти дни наш национальный павильон знакомит не только с экономическим потенциалом. Ежедневно проходят выступления артистов Большого театра Беларуси.


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Мы видим, как нас принимают, какой интерес наши выступления вызывают на этой выставке. Я думаю, что наша миссия, с которой мы сюда приехали, именно миссия культурная, она выполняется на 100 %.
Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси
То, что мы поем на белорусском языке, а китайский зритель белорусского языка не знает, мне кажется, что музыка - это универсальный язык, и мне вспоминается фраза: "Если хочешь понять смысл - слушай слова, если хочешь понять суть - слушай музыку". А музыка - она, наверное, объединяет все народны, музыка - тот язык, который проникает любому человеку.
Владимир Громов, народный артист Беларуси

Напомним, Беларусь участвует в международной выставке импорта в Шанхае не в первый раз. Импортное экспо - одно из крупнейших профильных мероприятий в мире.