Большой юбилей Монюшко в Большом театре

Накануне в Театре оперы и балета звучал микс известных арий и дуэтов из "Гальки", "Страшного двора" и "Селянки". Состоялся гала-концерт к 200-летию композитора, который родился в белорусском фольварке Убель, но пик карьеры встретил в Варшаве. Компанию артистам Большого составил польский дирижер Роман Ревакович. Представили и республиканскую премьеру - исторический дивертисмент на музыку балета "На постое".

