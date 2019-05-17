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Большой юбилей Монюшко в Большом театре

Накануне в Театре оперы и балета звучал микс известных арий и дуэтов из "Гальки", "Страшного двора" и "Селянки". Состоялся гала-концерт к 200-летию композитора, который родился в белорусском фольварке Убель, но пик карьеры встретил в Варшаве. Компанию артистам Большого составил польский дирижер Роман Ревакович. Представили и республиканскую премьеру - исторический дивертисмент на музыку балета "На постое".


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Гала-концерт можно будет увидеть в эфире "Беларусь 3"

Съемку осуществила Белтелерадиокомпания объективами восьми HD-камер новой передвижной телевизионной станции. Гала-концерт можно будет увидеть в эфире "Беларусь 3" уже в ближайшее время.

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