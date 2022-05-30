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Борисовские коллекционеры предоставили библиотеке редкие экспонаты

Редкие артефакты времен Великой Отечественной войны. На выставке в Борисове - книги, подшивки газет, награды бойцов Красной армии и документы к ним, а также походная амуниция солдат вермахта, посуда и предметы быта военнослужащих немецкой армии. Редкие экспонаты библиотеке предоставили борисовские коллекционеры.

Особый предмет нашей гордости - это книги из редкого фонда нашей библиотеки. Хочется обратить внимание на книги, изданные в годы войны - в 1943-м. Это "Альманах Беларусь" и "Зварот воінаў Беларусі да партызан и ўсяго беларускага народа". Интересная особенность этой выставки - то, что Михаил Слепуха предоставил в экспозицию награды и документы своего отца, который в период войны был участником Французского Сопротивления.
Людмила Тиханович, сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева

Выставка "Здесь память о войне..." приурочена ко Дню Великой Победы и Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

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