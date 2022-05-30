Борисовские коллекционеры предоставили библиотеке редкие экспонаты

Особый предмет нашей гордости - это книги из редкого фонда нашей библиотеки. Хочется обратить внимание на книги, изданные в годы войны - в 1943-м. Это "Альманах Беларусь" и "Зварот воінаў Беларусі да партызан и ўсяго беларускага народа". Интересная особенность этой выставки - то, что Михаил Слепуха предоставил в экспозицию награды и документы своего отца, который в период войны был участником Французского Сопротивления.

Людмила Тиханович, сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева