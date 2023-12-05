"Борисовский колорит" подводит творческие итоги года

Творческие итоги года подводят белорусские художники. "Борисовский колорит" - проект, который уже десять лет существует в культурной жизни города. Целый сезон местные творцы готовятся, чтобы удивить своих поклонников.

Что в этот юбилейный год рисуют талантливые земляки для жителей Борисова? Рассказала Наталья Бордиловская.

Редкий в своем роде проект: он объединяет художников профессиональных и самодеятельных, людей разных возрастов и творческого опыта, мастеров кисти во всем богатстве жанров. Одно объединяет участников выставки "Борисовский колорит" - все они земляки. Это те, кто родился и живет в городе на Березине, те, чьи корни здесь, и кто прославил малую родину далеко за ее пределами. 43 автора - с портретами, пейзажами, натюрмортами и сюжетными картинами. Масло, графика, акварель - полное разнообразие, но тематика одна: писать Борисов, его людей, памятные места, историю и сегодняшний день.

Самый знаменитый из художников, участвующих в "Борисовском колорите", - Виктор Белов. Выпускник минской Глебовки, член Союза художников Беларуси. Творец с педагогическим опытом. Он работает во всех жанрах, любит многофигурную живопись и здесь, на выставке, представил импровизации на театральную тематику.

Валерий и Ирина Гинц увлекались книгами и искусством, познакомились на выставке "Борисовский колорит" в районной библиотеке, а спустя время поженились.

Хроники Борисова можно читать по картинам: многих архитектурных объектов уже нет или они до неузнаваемости реконструированы. Но благодаря взгляду художника дома, храмы, мосты навсегда остались на полотне. Для истории и на память.

Нынешний "Борисовский колорит" десятый по счету, и в свой юбилейный год проект представляет новинку: в рамках него демонстрируются произведения школьников, выпускников детской художественной школы имени Ахремчика. Для большинства ребят это первый выставочный опыт, он вдохновляет, стимулирует на новые творческие успехи.

Профориентирование - еще одна краска в "портрет" главного арт-проекта Борисова. Талантливую творческую смену здесь воспитывают с надеждой, что спустя годы юные участники прославят свой край далеко за его пределами.