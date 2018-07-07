Брест готовится отметить тысячелетие

В подготовительном процессе участвуют не только строители и архитекторы, но и сами горожане. Совместными усилиями разработан логотип праздничного города, проекты по реставрации городского парка. Юбилейная дата вдохновила и местную школьницу - Мария Абрамук создала "Легенду про Брест" в виде анимационного фильма. Причем, детали и персонажи - в старобелорусской технике "вырезанка" – вырезаны из бумаги. Виктория Потоня встретилась с командой, которая работала над необычным мультфильмом.

Анимация "Легенда про Брест" - это мечта одной девочки, Марии Абрамук. А реализовать идею помогла целая команда: одноклассники, учителя и, конечно, родители. Сценарий и стихотворный закадровый текст - также результат коллективного творчества. Это своеобразное признание в любви родному городу. Что такое раскадровка, монтаж - азы и секреты создания мультфильма авторам проекта пришлось осваивать самостоятельно. Картинки на экране, по мнению девочки, самый доступный способ рассказать легенду об основании города на бересте, - Бреста.

Мультфильм создан в технике "вышиванка". Это вид народно-прикладного творчества, когда все детали и персонажи ажурно вырезаются из бумаги. Студию для кадрирования мультфильма сделали из подручных вещей в доме семьи Абрамук. Здесь понадобились табуреты, скотч, лампы.

Все сцены сначала снимались на фотоаппарат, а затем юный режиссер монтировала ролик. Озвучивание сделано профессионально. Маша мечтает стать актрисой, поэтому девочка прочла текст с необходимой интонацией и с большим вдохновением.

Чтобы создать ролик на три минуты 45 секунд, авторам понадобилось более тысячи кадров! Самым сложным этапом в работе было оживить персонажи, чтобы они были максимально реалистичными.

Съемки мультфильма - это финальный этап большой исследовательской работы. Сначала Маша изучила техники, и здесь помогали взрослые. На реализацию задумки понадобилось два года.