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Брестская Библия. О памятнике национальной книжной культуры
Самое известное издание первой в Беларуси типографии - Брестская Библия. По стоимости фолианта, его полиграфическим качествам и художественному оформлению Библию не могли превзойти на протяжении 5 столетий. И сегодня она в ореоле загадок и легенд. О памятнике национальной книжной культуры - Елена Бормотова.
Оригинал Брестской Библии. Книжный раритет эпохи Ренессанса и памятник интеллектуальной культуры.
Сегодня в Беларуси несколько экземпляров фолианта. Два - в государственных фондах и по три - в частных коллекциях. А еще полстолетия назад их не было вообще. Последний экземпляр исчез во время Великой Отечественной войны.
Библия была напечатана в первой в Беларуси Брестской типографии в 1563 году. Инвестором выступил Николай Радзивилл Черный. Брестская Библия стала одним из первых переводов с языка оригинала на современный разговорный для того времени язык, чтобы быть понятным для всех. Для издания фолианта была создана специальная комиссия, куда входили почти 20 человек.
Ее напечатали большим по тем меркам тиражом - около тысячи экземпляров. Каждая из гравюр - отдельное произведение искусства. Имена тех, кто отделывал фолиант, неизвестны, однако то, что художники хорошо владели немецкой книжной традицией - точно. Печать стоила огромных денег сравнительно с городским бюджетом.
Брестской Библией пользовались представители разных конфессий - кальвинисты, православные и католики.
Она была в каждом храме Беларуси. Книгу передавали в наследие, дарили в качестве приданого. В XIX веке она стала легендой - о ней заговорили как о библиографической редкости.
Сегодня в мире известно о нескольких десятках экземпляров Брестской Библии разной степени сохранности. Редкости фолианту придает тот факт, что сын Радзивилла Черного - Николай Христофор Сиротка - не пожалел 5 тысяч злотых и выкупил 500 экземпляров Библии, чтобы публично сжечь их на площади в Вильно.
Чтобы спасти Библию, люди выдергивали первый лист, чтобы не было возможности идентифицировать сакральный памятник.
Сегодня в мире известно о 130 экземплярах книги. И это довольно много. Только качество сохранности разное - где-то целым остался только один лист, некоторые экземпляры в идеальном состоянии, как например, в библиотеке Кембриджа.
Несколько лет ведут переговоры с частным владельцем Библии, сейчас они на стадии успешного завершения. И можно с уверенностью говорить, что к своему тысячелетию город получит оригинал Брестской Библии. Ее цена на библиорынке колеблется от 20 до 150 тысяч евро.
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