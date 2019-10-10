Брестскую Библию презентовали в Минске

В Минске сегодня презентовали уникальный памятник книжной культуры эпохи Реформации. В Национальной библиотеке представили ранее неизвестный экземпляр Брестской Библии.



Ее владелец - частный коллекционер Сергей Путилин. Данное издание даже в научном мире мало известно, а потому не исследовано. Брестская Библия напечатана в 1563 году при финансовой поддержке Николая Радзивилла Черного. Фолиант отличается высокими полиграфическими качествами и художественным оформлением. На протяжении месяца он будет выставляться в главном книгохранилище страны. Изучением найденного экземпляра займутся ученые.



Сейчас Национальная библиотека ведет переговоры с коллекционером о возможности покупки Брестской Библии.



