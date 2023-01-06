Британка спасла Музей русского искусства в Испании

Британская энтузиастка Дженни Грин спасла Музей русского искусства в Испании, передают РИА "Новости".

Музей русского искусства (Museo Ruso) в Малаге спасла от возможного закрытия британская энтузиастка, предложившая выставить свою частную коллекцию из 76 полотен русских художников, сообщает британская газета The Guardian.

Работы, датируемые 1876-1980 годами, принадлежат Дженни Грин. Она начала коллекционировать произведения русских живописцев 20 лет назад. Коллекция ранее не выставлялась ​​на обозрение. Она включает работы Алексея Венецианова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Кандинского, Зинаиды Серебряковой, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Льва Бакста, Александра Бенуа, Павла Челищева, Сергея Есаяна.

Музей русского искусства, расположенный в здании бывшей табачной фабрики, был основан в 2015 году. Он стал испанским филиалом Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге и его первым европейским ответвлением.

Проект Museo Ruso в Малаге в 2022 году оказался под угрозой закрытия. На момент начала СВО в музее было открыто четыре выставки: "Война и мир в русском искусстве", "Русский авангард", "Маяковский - художник и поэт" и "К 200-летию Достоевского". Первоначально музей надеялся, что работы удастся законсервировать, но в начале мая экспонаты были возвращены в Россию.

Фото: РИА "Новости"