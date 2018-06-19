Британский композитор и дирижер Джон Пауэлл - в белорусской столице

Автор музыки к фильмам "Люди Икс", "Мистер и миссис Смит", "Шрек" впервые в Минске. Британский композитор и дирижер, номинант на премию "Оскар" Джон Пауэлл прибыл в белорусскую столицу для работы над совместным проектом с Симфоническим оркестром и хором Большого театра. Тандем готовит авторскую программу "Голливуд в Гамбурге". В нее войдут композиции, которые принесли Джону Пауэллу мировую славу - треки к одному из эпизодов саги "Звездные войны", а также к анимационным фильмам "Рио", "Ледниковый период" и не только. Сегодня композитор впервые встретился с белорусскими музыкантами на репетициях.