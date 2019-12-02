Бронза Дельфийских игр у белоруски Анны Теран

Им уже удалось о себе громко заявить. И не где-нибудь, а на Дельфийских играх. Представители творческих вузов - обладатели медалей - готовятся к новому статусу. После подачи документов им присвоят звания лауреатов и обладателей гранд-премии спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Помимо материальной помощи, это дает особый престиж среди коллег по цеху. И главное - мотивацию для новых побед. В общей сложности спецфондом отмечено 4 тысячи молодых специалистов. В этом году путевку на международный смотр талантов получила и студентка Белорусской академии музыки Анна Теран. О скрипке, которой покорились Дельфийские игры, Дарья Тарасова.



Каприччио Фрица Крейслера обеспечило Анне Теран место в топе молодых исполнителей СНГ. На Дельфийских играх студентка Белорусской академии музыки зазвучала впервые. За исполнительский лоск от коллегии международного жюри получила твердые пятерки и привезла домой бронзу. К чемпионатной системе Игр подошла с академической точностью, освоив 7 музыкальных полотен Брамса, Паганини и Прокофьева всего за 2 месяца.







Сегодня Аня учится на 5 курсе оркестрового факультета Белорусской государственной академии музыки. В биографии 15 международных форумов. В свои 22 она уже лауреат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Прорывом для Ани стал конкурс Брамса в Гданьске. Вместе с фортепианным квартетом взяли третью премию. Там же познакомилась с будущим мужем, кстати, тоже музыкантом и лауреатом спецфонда.Учебу Аня совмещает с работой в Большом. Cкрипачка прошла конкурс и обошла десятки претендентов на вакантное место. Так получила ставку. Теперь каждый день Ани расписан по минутам. Утром репетиции в театре, днем занятия в консерватории, а вечером спектакли.



Всего за год в театре с пятого пульта группы первых скрипок Анна переcела за второй. Сегодня она играет по левую сторону от дирижера. А это значит, что исполнительница подает большие надежды, ведь чем ближе инструмент находится к маэстро, тем виртуознее признан музыкант. Постепенно Аню вводят в репертуарные спектакли. А это 90 балетных и оперных постановок. Играет на семейной реликвии. Инструмент, скрипка немецкого производства, достался от мамы, преподавателя музыкальной школы. Аккомпанировать Ане на госэкзамене будет консерваторский оркестр. Для Академии музыки это довольно новая практика. Такая возможность предоставляется наиболее ярким исполнителям. За историю академии Анна третья скрипачка, которая сыграет экзаменаторам с Большим симфоническим. Концерту Чайковского ре мажор некогда пылиться на пюпитре. Анна уже работает над виртуозным материалом. В планах магистратура.



