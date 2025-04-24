Будет шумно и весело! Рок-фестиваль "Солнцестояние" ждет в Пружанах гостей со всех уголков Земли

Ежегодный рок-фестиваль "Солнцестояние" пройдет с 27 по 28 июня 2025 года в Пружанах на стадионе "Мухавец". Начиналось все с празднования юбилея Пружан, а позже рок-фестиваль под открытым небом стал изюминкой южного города.

Об уникальности "Солцестояния", истории его возникновения и причинах популярности мы побеседовали с соорганизатором фестиваля Дмитрием Ракусовым.

Дмитрий Ракусов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7133536-9eac-490a-bbe1-e23a55ab0fe0/conversions/67173a5a-e9e7-4810-9c33-f560f6e1aa7e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7133536-9eac-490a-bbe1-e23a55ab0fe0/conversions/67173a5a-e9e7-4810-9c33-f560f6e1aa7e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7133536-9eac-490a-bbe1-e23a55ab0fe0/conversions/67173a5a-e9e7-4810-9c33-f560f6e1aa7e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7133536-9eac-490a-bbe1-e23a55ab0fe0/conversions/67173a5a-e9e7-4810-9c33-f560f6e1aa7e-xl-___webp_1920.webp 1920w Дмитрий Ракусов

- Для начала хотелось бы узнать про истоки "Солцестояния". Как появилась идея организовать рок-фестиваль в Беларуси? Кто был инициатором?

- Мы дружим с местными органами власти такого прекрасного города, как Пружаны. В 2023 году у города был юбилей - 590-летие. Мы хотели порадовать гостей праздника. Вряд ли кто-то из жителей Пружан вживую видел Владимира Кузьмина, солиста группы "Динамик" или группу "Земляне". Поэтому было принято решение провести рок-фестиваль. Тогда он длился всего один день и не имел названия, просто был посвящен Дню города. После удачного опыта мы решили не останавливаться и сделать фестиваль ежегодным. В первую очередь, это понравилось нам самим. Кроме этого, мы получили много писем от жителей города, в которых они писали, что это было просто незабываемо и классно. Народ очень хотел, чтобы мы повторили. Позже придумали название - "Солнцестояние". Оно связано с периодом проведения фестиваля - конец июня.

В 2024 году мы провели полноценный двухдневный рок-фестиваль "Солнцестояние". Было много именитых рок-коллективов. Отличительная черта нашего фестиваля - качество. Мы за качественный и настоящий рок. Прошлый фестиваль посетили около 23,5 тыс. человек. Но желающих было еще больше, нам даже пришлось приостановить продажу билетов. В нынешнем году мы готовы принять до 30 тыс. гостей.

- В Беларуси много маленьких колоритных городов. Почему именно Пружаны? Почему для фанатов рок-музыки было выбрано именно это место?

- Потому что этот город находится на юге страны, недалеко от национального парка "Беловежская пуща" - изюминки Беларуси. Нам нравится его инфраструктура, а еще - жители этого города. Поэтому мы посчитали, что он идеален для проведения фестивалей. Да и по отношению к местным жителям было бы нечестно переехать в другой город после проведения двух фестивалей, которые так полюбились людям.

- А что нового готовит фестиваль "Солнцестояние" в этом году?

- На сегодняшний день мы столкнулись с проблемами жилья. К счастью, фестиваль проходит летом. Гости смогут переночевать в палатках. Особенностью этого года будет то, что мы создаем не один палаточный городок, как в прошлом году, а гораздо больше. Отличительная черта нынешнего фестиваля - масштабность. Мы будем готовы предоставить больше парковочных мест, будет специальная стоянка, в парке поставим дополнительный экран.

В этом году предусмотрена дополнительная сцена, где будут выступать отечественные рок-коллективы. Это, конечно, круто, что к нам приезжают иностранцы и показывают классный рок, но помимо них мы хотим послушать и своих рокеров. Дмитрий Ракусов

А еще у нас будут эко-деревня, различные кулинарные шоу. В этом году увеличиваем количество фудкортов, будет дрифт. Также приглашаем уникального ведущего. Еще одной фишкой станет интернациональность. Мы приложили все усилия, чтобы не было никаких рубежей для приобретения билетов хоть из Литвы, хоть из Америки, хоть из Польши, Латвии, Германии, Казахстана, России. Безвизовый режим в Беларуси этому способствует. Наша страна - единственная на постсоветском пространстве, которая может пригласить как русских исполнителей, так и британских. Кроме этого, мы готовим автобусные туры из Бреста, Минска и Гродно.

- "Ария", "Чайф", "Крематорий", "Алиса", Nazareth - это уже классика рок-музыки, своеобразная визитная карточка любого рок-фестиваля. А приедут ли в Пружаны начинающие исполнители?

- В этом году мы пригласили молодого артиста - Xolidayboy. А совсем скоро объявим еще один молодой коллектив, но пусть он пока останется сюрпризом. Мы ориентированы на все возрастные группы, чтобы пришла семья и всем у нас на фестивале было комфортно и интересно. Поэтому будут коллективы как "постарше", так и "помоложе".

- Организовать рок-фестиваль - задача не из легких. Расскажите, как идет подготовка, что уже сделано и что планируете сделать.

- Есть такое замечательное выражение: "Победа любит подготовку". Мы начали готовиться к нынешнему рок-фестивалю "Солнцестояние" еще в июле 2024 года, как только завершился прошлогодний фестиваль. Таким образом, готовимся уже 10-й месяц. Это абсолютно нормальная практика, чтобы найти классных партнеров, договориться с коллективами и не вбегать в последний вагон. Подготовка осуществляется при поддержке организатора - Брестской государственной филармонии, и соорганизатора - Пружанского исполнительного комитета. Они уделяют большое внимание всем деталям: приему гостей, билетной программе, рекламе, бордам, переговорам с рок-коллективами. У нас достаточно серьезная профессиональная фокус-группа, которая занимается организацией фестиваля.