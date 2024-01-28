Будет ли четвертый сезон "Фактор.by" и кому посвятил свою победу суперфиналист шоу

Суперфинал, суперлюди и супервечер - все это можно было увидеть в прямом эфире телеканала "Беларусь 1" 26 января. За победу в третьем сезоне шоу "Фактор.by" боролась тройка сильнейших артистов проекта.

Все решили телезрители и выбрали своего победителя. Им стал Даниил Савеня. К своим 19 годам артист прошел сложный творческий путь. Вокальный талант у незрячего исполнителя из Слуцка проявился очень рано.Даниил с детства участвовал в республиканских и международных конкурсах. Но настоящая слава настигла его на первой кнопке - на "Фактор.by".

Белорусский Паваротти, он поет душой и чувствует каждую вибрацию - абсолютный музыкальный слух и вкус помогли достучаться до зрительских сердец. Даниил на протяжении 8 прямых эфиров не просто достойно проходил вокальные баталии, но и умудрился ни разу не попасть в номинацию.

Еще больше подробностей о новой звезде белорусской эстрады вы узнаете в материале Нины Можейко.

Маленький мальчик вышел с гимном своей страны на большой лед "Минск-Арены". Уже тогда он растопил сердца всех присутствующих профи от спорта. Так весь мир узнал о юном даровании из Слуцка. А теперь от ретроспективы перейдем к перспективе - посмотрите на Даниила 9 лет спустя.

В суперфинале шоу "Фактор.by" он исполнил песню российского исполнителя Шамана. Щемящие сердце слова, мощная музыка… Любовь к родине и патриотизм для Даниила не пустые слова: "Любовь к Родине - это не просто слово, не просто контекст, это не просто красивая абстракция. Любовь к Родине - это то, что либо есть, либо нет".





Он никогда не скрывал, что пришел на "Фактор.by" сказать свое веское слово - и это слово содержание. И он сказал прямо на сцене как победитель.

Для себя ничего не прошу. Береги мою Родину, Боже! Даниил Савеня

Но вернемся к волнительной атмосфере шоу - там есть что посмотреть. Уверенности придавала поддержка за кулисами. Невероятно, но факт - поддержать своих "бывших конкурентов" на шоу собрались финалисты, которых телезрители хорошо знают, например, Элен Бадалян и Елена Фрейман.

Борьба за победу была, но точно не агрессивной и напористой. Возможно, сыграл тот факт, что конкуренция подобралась достойная. Взять, например, Марго - лютая вокалистка из Заславля, лауреат вереницы конкурсов, нам просто не хватит эфирного времени перечислять.

Алексей Будько - подопечный Ольги Бузовой, еще вчера простой парень из деревни Большое Малешево Столинского района на проекте стал не просто мачо с огурцовой фермы, а любимцем женской аудитории шоу. "Фактор.by" не просто дает шанс раскрыться, а зажигает новые звезды на отечественной сцене.

Наши выпускники первого и второго сезонов выступают на важнейших государственных мероприятиях, концертах, постоянно работают в телеэфире. У них появляются новые песни, они звучат по радио, снимаются клипы. Здорово, когда ты слушаешь свое. Когда слушаешь песню и понимаешь - наш, белорус, не может быть, классно! Ольга Саламаха, исполнительный продюсер шоу "Фактор.by"

Третий сезон подряд "Фактор.by" бьет рекорды по просмотрам. Стабильно высокий рейтинг фиксируется не только в телеэфире, но и в интернете. На канале в YouTube 429 тыс. подписчиков. Видео с шоу смотрят и комментируют. Проект держит аудиторию на канале 10,5 млн часов - только вдумайтесь в эту цифру.

Поэтому, когда говорят, что победа на шоу не главное? не врут. Само участие в шоу такого уровня даст популярность, а дальше, как говорится, все зависит от вас.





У нас есть артисты, они подрастают. Тем, которые планируют участвовать в пятом сезоне (а сейчас закончился третий), возможно, сейчас 14 лет. Я думаю, много таких детишек, которые об этом мечтают. Будет некрасиво, если мы разрушим их мечту и прекратим это все. Иван Эйсмонт, генеральный продюсер шоу "Фактор.by", Председатель Белтелерадиокомпании

"Я посвящаю победу своей бабушке, которая не дожила буквально день до первого прямого эфира. Я обещал ее прокатить на этой машине, к сожалению, у меня этого не получится. Но я компенсирую это тем, что буду катать на ней свою семью, ездить сам. Первое, куда я отправлюсь, это Санкт-Петербург. Я обещал своей девушке, что приеду на это машине к ней. И я приеду", - сказал Даниил Савеня.