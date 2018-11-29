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Будславский фест признан нематериальным культурным наследием человечества

Решение принято единогласно на 13-й сессии комитета ЮНЕСКО. Это была не первая заявка от нашей страны с предложением о включении праздника в список наследия. В этот раз содействие католической церкви оказали Министерство культуры и МИД нашей страны. Торжество в честь иконы Матери Божией Будславской, которая находится в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, проводится ежегодно на протяжении уже более 28 лет и привлекает десятки тысяч верующих. Будславский фест – один из символов белорусской идентичности. Он объединяет людей, независимо от их религиозных взглядов, социального статуса и гендерных различий.

От Беларуси на рассмотрение комитета ЮНЕСКО о включении в список нематериального культурного наследия направлено еще одно предложение - весенний обряд "Юровский хоровод". Решение по этому вопросу будет принято в декабре следующего года.

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