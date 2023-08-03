Будущие звезды уже собрались в Минске на проспекте Победителей

В нескольких кварталах от "Минск-Арены" на проспекте Победителей 3 августа разворачиваются вокальные баталии. Стартовал предкастинг на оба проекта, ставшие флагманами Белтелерадиокомпании - "Фактор.by" и "Фактор.by 60+". Впереди новые сезоны, а значит, наступило время раскрывать таланты. У жюри есть пять дней, чтобы лично услышать каждого желающего стать звездой. Культурный обозреватель Агентства теленовостей Лидия Заблоцкая работала в кулуарах прослушивания.

Сайт Белтелерадиокомпании зафиксировал 700 заявок на участие в новом сезоне "Фактор. by", но это стартовая цифра. Заполнить анкету можно и от руки прямо на пороге своей карьеры. Главное - быть с паспортом и продуманным в голове репертуаром. Даже не нужно судорожно скачивать фонограммы в интернете, они не пригодятся. Исполнение должно быть акапельным.

Ожидание в очереди - это проверка на стойкость духа и осознанное желание быть на сцене. Особенно бодрят тут эпатажные образы и "отстукивание" хореографии.

Настроить уши судей на 7 часов прослушивания доверили звукорежиссеру. Надежда Останкина - это первая участница нового сезона. Но она не впервые пытается отыскать на кастинге свой "Фактор". В этот раз должна была на 360 (таков ее номер) вскружить голову своим голосом.

Тех, кто пришел раздать вокала по-взрослому, - каждый третий. Неожиданно много наших бабушек и дедушек отложили на завтра дела огородные, дачные и квартирные и пришли на кастинг. Здесь артисты по образованию - редкость, скорее, агроном разольет свой тембр с классическим вибрато или же сотрудница Беларуськалия даст джаза.

В судьях талантливое трио, проверенное и признанное большой сценой. Александра Гайдук, Виктория Алешко и Анастасия Кравченко сегодня вострили профессиональный слух и записывали номера тех, кто годен в шоу-бизнес.

Я желаю участникам уверенности, веры в себя, свои силы и возможности. Наша цель - дарить энергию позитива и уверенности в себе, а не завалить и унизить. Анастасия Кравченко, суперфиналист проекта "X-Factor в Беларуси"