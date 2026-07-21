Бузова на "Славянском базаре" рассказала, как травма сказалась на ее выходы на сцену

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Телеведущая, певица и наставник талант-шоу "Фактор. BY" Ольга Бузова в "Актуальном интервью" рассказала о трудностях после недавней травмы из-за падения. По ее словам, несмотря на сильные боли, она продолжала выполнять профессиональные обязательства и не могла пропустить "Славянский базар".

"Я переживала, потому что очень многое пришлось переносить. Но я обязательный человек. Уже были мероприятия в Москве, которые я через боль посещала, я выходила на сцену и в инвалидной коляске, и на костылях, и в ортезе", - поделилась Ольга Бузова.

quote Поэтому, когда я уже однажды вышла на сцену, имея большие боли, мне было очень сложно, я уже тогда понимала, что если я даже в таком состоянии выхожу, выезжаю на сцену, то "Славянский базар" я точно не пропущу. Ольга Бузова

Сейчас ее состояние еще не позволяет полностью вернуться к привычному образу. "Пока мое здоровье не позволяет мне блистать своей красивой, уверенной походкой. Благо это мероприятие, этот конкурс позволяет быть более выдержанной в своих эмоциях", - рассказала певица.

Она подчеркнула, что как артист всегда старается находить выход из любой ситуации. "Я могу честно сказать, что я не знаю, что может произойти в жизни, что позволит мне не явиться на задолго запланированное мероприятие, потому что я артист, и я как человек идейный всегда могу найти выход из любой ситуации", - сказала телеведущая.

"Сейчас, слава Богу, я уже чувствую себя намного лучше. Мне по-прежнему нельзя сгибать колено, но перемещаться я могу без какой-то помощи. Пока хромаю, потому что правая нога не сгибается, но к шестому сезону и к кастингу (шоу "Фактор. BY" - прим. ред.) уже буду отплясывать с балетом", - пообещала она.