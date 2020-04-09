Былую королевскую роскошь воссоздают во дворце Пусловских в Коссово

О богатом убранстве резиденции слагали легенды. В замке было 100 комнат, а в полу, в аквариуме, плавали рыбы. Сейчас в замке начали реставрировать интерьеры. Как и в XIX веке, огромные залы украшают лепниной с позолотой и обставляют комнаты антиквариатом. Мария Тройнич окунулась в эпоху барокко.





Цветные витражи и стены с позолотой: в резиденции Пусловских возрождают былое величие

200 лет назад здесь устраивали пышные балы и принимали знатных господ. Встречал гостей великолепный сад.

Огромный дворец в Коссово начали возводить в 1838 году. На стройку ушло 14 лет. Всего в замке было 100 комнат, разделенных по цветам. В черной, например, играли в карты. Легенда гласит, что в одном из залов в полу был аквариум: роскошь даже по сегодняшним меркам. Как жили Пусловские, можно представить по артефактам. В витринах выставили золоченую лепнину, украшения, стеклянные флакончики от духов и другие предметы, найденные во время реставрации. Кроме того, сохранилось несколько фотографий старинных интерьеров.

Роскошные интерьеры реставрируют в Коссово

Как и в XIX веке, стены и потолки замка расписывают сусальным золотом. А все двери и окна сделаны из натурального дерева.

Чтобы обойти все помещения дворца, нужно больше часа. Королевская роскошь присуща не только внутреннему убранству. Замок находится на холме, с него открывается потрясающий вид на озеро. Чтобы насладиться красотой ландшафта могли все желающие, в замке построят обзорный лифт. Также гостям предложат пожить по-королевски: в бывших графских спальнях открыли гостиницу. Номера обставили антикварной мебелью и аксессуарами.