Cегодня День славянской письменности

Праздник символизирует духовное и культурное единение славянских народов. В этот день прославляют святых братьев Кирилла и Мефодия. Праздник начинается с богослужений и возложения цветов к памятникам создателей славянской азбуки, а продолжается концертами и народными гуляниями. Традиционно сопровождается большим музыкальным форумом. В Москве на Красной площади соберутся десятки хоров, в том числе и из Беларуси.