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Cегодня определится победитель детского "Евровидения-2020". Финал конкурса - на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"
Уже сегодня разрешится интрига детского конкурса песни "Евровидение". 18-й международный форум впервые в истории пройдет в дистанционном формате. Причина объективная - пандемия коронавируса. По новому регламенту, вещатели из 12стран-участниц самостоятельно подготовили номера своих исполнителей в локальных условиях. Остальная же часть конкурса пройдет, как и прежде, в прямом эфире: объявление баллов, грин-рум с артистами. Специально для трансляции в Студии-100 Белтелерадиокомпании оборудовали павильон для связи с Европой. Комментировать конкурс будет теле- и радиоведущий Павел Лозовик, а Ксения Галецкая объявит баллы от национального жюри. Имена экспертов держатся в секрете.
Прямую трансляцию детского "Евровидения" будут вести "Беларусь 1", "Беларусь 24" и tvr.by
Шоу сделано с эффектом расширенной реальности - небольшой спойлер - конкурсанты все же соберутся на одной сцене. А вот каким образом - увидите уже сегодня вечером. Трансляцию конкурса будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by.
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