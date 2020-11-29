Cегодня определится победитель детского "Евровидения-2020". Финал конкурса - на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Уже сегодня разрешится интрига детского конкурса песни "Евровидение". 18-й международный форум впервые в истории пройдет в дистанционном формате. Причина объективная - пандемия коронавируса. По новому регламенту, вещатели из 12стран-участниц самостоятельно подготовили номера своих исполнителей в локальных условиях. Остальная же часть конкурса пройдет, как и прежде, в прямом эфире: объявление баллов, грин-рум с артистами. Специально для трансляции в Студии-100 Белтелерадиокомпании оборудовали павильон для связи с Европой. Комментировать конкурс будет теле- и радиоведущий Павел Лозовик, а Ксения Галецкая объявит баллы от национального жюри. Имена экспертов держатся в секрете.