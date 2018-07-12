Cегодня состоится торжественное открытие "Славянского базара"

Сегодня - один из самых насыщенных дней. В Витебске поднимут официальный флаг культурного форума. А на площади Звезд загорится еще одна в честь Розы Рымбаевой. Сегодня же станет известен и победитель международного детского конкурса. А также состоится жеребьевка полуфинала состязания молодых исполнителей. Концерты же начались в Витебске еще в понедельник. А вчера вместе со всем залом спела Ирина Аллегрова. На 27-й фестиваль искусств народная артистка России привезла программу "МОНО". Известная певица назвала свой сольный концерт разговором по душам со зрителем. Зал подпевал Аллегровой весь вечер.