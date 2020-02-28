Cегодня станет известен представитель Беларуси на "Евровидении-2020"

В 22 часа телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут трансляцию финала национального отбора международного песенного конкурса. В этом сезоне итоговый гала-концерт сменил привычную локацию. Сцену установили в крупнейшем павильоне "Беларусьфильма".



Какая атмосфера царит на площадке перед шоу - продолжит Инна Пилевич. Стилизованное евровизионное сердце уже ожидает своего обладателя. Фирменная статуэтка проекта прибыла на площадку национального отбора на международный песенный конкурс. Она хрустальная, выполнена в цветах национального флага и весит чуть больше килограмма.





Генеральный прогон шоу начнется в 14:00 на "Беларусьфильме"

Готовность к эфиру номер 1.

Артисты выступали в костюмах, но без грима. Сегодня в 14 часов здесь начнется крайний генеральный прогон. Он пройдет в режиме прямого эфира. Это значит, без возможности остановок и правок. После у участников грим и отдых. Для комфорта артистов по аналогии с международным конкурсом в павильоне возвели delegation bubble - то есть, пузырь для делегаций. Так называют свободное пространство с индивидуальными комнатами. Также организована зона для неформального общения между конкурсантами, их группами поддержки, фанатами, представителями СМИ и блогерами.



За путевку на конкурс в Роттердам борются 12 кандидатов



В этом году за право представить нашу страну на конкурсе борются 12 кандидатов. Среди финалистов как сольные исполнители, так и коллективы. Они представят композиции на английском, белорусском языках и даже без слов. Какая из песен прозвучит от нашей страны на международном песенном шоу - решать жюри и зрителям. Их голоса суммируют - 50/50. Имена судейпока в тайне. Они будут оглашены лишь во время прямой трансляции.

Ведущие шоу - Евгений Перлин и Хелена Мерааи

