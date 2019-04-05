Частная коллекция немецкого дипломата впервые в Национальном художественном музее

Частная коллекция картин Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии - в пространстве Национального художественного музея. Публика впервые увидит личную историю дипломата Петера Деттмара через искусство. В экспозиции три десятка работ - живопись и графика, выполненные в Европе 19-20 веков.