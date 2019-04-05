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Частная коллекция немецкого дипломата впервые в Национальном художественном музее
Частная коллекция картин Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии - в пространстве Национального художественного музея. Публика впервые увидит личную историю дипломата Петера Деттмара через искусство. В экспозиции три десятка работ - живопись и графика, выполненные в Европе 19-20 веков.
Акцент - на литографиях парижского издания "Шаривари". Впервые в Минске - карикатуры французского художника Оноре Домье.
Кроме того, на выставке - рукописные портреты семьи Петера Деттмара, уникальное бельгийское полотно "Весна" и двухсотлетние оригиналы художников из Голландии.
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