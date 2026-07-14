Чем удивит фестиваль "Славянский базар в Витебске" гостей - расскажем

Витебск живет в ритме ХХХV "Славянского базара". Праздник уже ощущается на фестивальных локациях, разворачиваются торговые ряды и галереи под открытым небом. Все службы международного форума работают в полную силу, чтобы каждый на себе прочувствовал гостеприимство древнего города.

Яркая афиша "Славянского базара"

В фестивальной афише значатся десятки мероприятий. 35-й форум искусств Витебск встречает с размахом. Яркие эмоции жюри и зрителям уже подарили участники международного танцевального проекта. Гостей ждут выставочные залы областного центра. В программе сразу несколько вернисажей.

"За гранью видимого. Миры Никаса Сафронова"

В концертном зале "Витебск" проходит презентация проекта Никаса Сафронова. С городом на Западной Двине народного художника России связывает тридцатилетняя дружба. Выставка состоит из четырех тематических разделов: Великая Отечественная война, окружающая реальность, мир сновидений и освоение космоса. Некоторые работы побывали на Международной космической станции.

Валерия Мельзас, куратор выставки "За гранью видимого. Миры Никаса Сафронова":

"Работы представлены в уникальном стиле, их сложно описать словами - они находятся на грани реальности и перехода ко сну".

"Театральные встречи"

Уже совсем скоро стартуют "Театральные встречи". На сцене - "Война и мир". Афишу открывает Московский драматический театр "Модерн". В спектакле Юрия Грымова - Пьер Безухов переживает важную для себя трансформацию. Балы и сражения, философские споры - все это увидит зритель фестиваля.

Play В Витебске стартовали мероприятия юбилейного XXXV "Славянского базара" Поклонников василькового форума ожидают выставки, театральные встречи и рок-концерт

Юрий Грымов, художественный руководитель Московского драматического театра "Модерн" (Россия):

"Все меняется: много событий, и светская жизнь, и война, и быт русский. Это довольно-таки для нас объемная работа, она не сложная, она доставляла большое удовольствие, потому что очень сложно было проследить весь роман. Мы практически как-то ухитрились захватить весь роман. Рассказываем те истории, которые нам близки, мне и театру "Модерн". И мы так счастливы, когда это кому-то нравится".

Захватывающая энергия искусства

Оригинальность постановки и захватывающая энергетика коллективов: одну из главных локаций фестиваля раскачали участники международного танцевального проекта и передали эстафету вокалистам. На сцену выйдут участники детского музыкального конкурса. 19 голосов раскроются перед международным жюри. Представительница Беларуси Елизавета Цуприк в первый день музыкального состязания споет под № 17.

Елизавета Цуприк, участница XXIV Международного музыкального детского конкурса "Витебск":

"Все такие дружелюбные, что я себя ощущаю в своей среде. Я думаю, что именно с таким настроением и нужно выходить на сцену".

Елизавета Цуприк

Василий Раинчик, член жюри XXIV Международного музыкального детского конкурса "Витебск":

"Они настолько талантливы и точно знают, чего хотят! Главное, чтобы так сложилось, чтобы им повезло, чтобы было настроение хорошее".

Уже совсем скоро стартует детский музыкальный конкурс. Концертный зал "Витебск" в предвкушении ярких и трогательных номеров. Каждый из участников преодолел большой путь к мечте - выступить на "Славянском базаре".