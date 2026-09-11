Чем удивит обновленный музей в Костюковичах, рассказала Наталья Осмоловская

В Костюковичском краеведческом музее провели капитальный ремонт, а в его историческом зале обновили экспозиции (например, выставили бронепоезд), рассказала председатель Костюковичского райисполкома Наталья Осмоловская в "Актуальном интервью".

"Зал экспозиции природы тоже будет новый. На втором этаже, в галерее, разместится "Письменков луг" (литературный фестиваль, проводимый в Костюковичах, по фамилии известного писателя-земляка. - Прим. news.by). Мы приобрели большой экран для проведения там и мероприятий, чтобы наши будущие поколения помнили и знали историю предков", - поделилась собеседница.

Масштабный ремонт коснулся и мемориального комплекса Воинам-землякам, где полностью заменили именные плиты, на которых нанесены данные земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. "Обновление претерпела и Аллея Героев (Аллея Славы), потому что там постоянно проводятся памятные мероприятия", - добавила Наталья Осмоловская.

Фото: sb.by