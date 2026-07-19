Чем запомнится XXXV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

Юбилейный, 35-й Международный фестиваль искусств "Славянский Базар в Витебске" стремительно становится частью истории. Он подарил несколько действительно незабываемых дней.

Искусство и культура - это лучшая дипломатия. "Славянский базар" во все времена был символом дружбы, мира, взаимопонимания и поддержки. Как в дни первого форума в 1992 году, так и сейчас Витебск собирает гостей со всего мира.

Представители более полусотни стран, в том числе Австралии, Китая, Мексики, Эквадора, Италии приехали в нашу страну и увидели белорусское гостеприимство во всей красе.

Искусство без границ

В каждом звуке, и не только музыкальном, на "Славянском базаре" скрывается глубокий смысл. Инструменты народных умельцев и мастеров будто созданы сердцем.

Участники международного конкурса эстрадных исполнителей уже на жеребьевке также звучали выше всякой оценки жюри. Творчество вообще оценить невозможно. Как и то, каким Витебск предстает перед гостями со всего мира.

Сорайя, представительница Италии на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск":

"Атмосфера на "Славянском базаре" очень крутая. Ваши люди, местная национальная кухня и вообще все, что я вижу вокруг, это просто восхитительно!"

Звуки Витебска - это часть местной атмосферы в дни "Славянского базара", ведь есть для города фундаментальные истории, как творчество художника Марка Шагала, шедевр которого впервые ненадолго загляну домой.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"Сегодня происходит историческое событие. Впервые картина "Над городом" вернулась, пусть и временно, но она вернулась в город Витебск, она вернулась на родину своего автора".

На знаменитой картине каждый витебчанин может узнать свой родной город, поскольку некоторая композиция сохранилась до наших времен. Например, Дворец губернатора, также есть небольшая жилая застройка. Но вообще вид изображен с родительского дома Марка Шагала.

Парад "На семи ветрах" окунул всех очевидцев в шагаловскую атмосферу, где нашлось место и сказке, и мистике.

Аккорды концерта "Союзное государство приглашает..." звучали громко под ясным летним витебским небом.

Перед концертом был вручены специальные премии известным белорусским и российским артистам, внесшим большой вклад в искусство.

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси:

"Витебск открылся мне, когда мы снимали "Время выбрало нас". Картину мы и снимали в Витебске".

А еще Витебск в эти дни много танцевал.

На сцене Витебской областной филармонии восхищал зрителей своими зажигательными танцами сербский ансамбль народных танцев и песен "Коло", которому почти 80 лет.

Танец - это искусство, которое может показать характер любой нации. И белорусский ансамбль "Талака" из Витебска не отставал.

Руководитель коллектива Александр Веремьев тепло поблагодарил гостей Беларуси, подарив им памятные подарки.

Александр Веремьев. художественный руководитель ансамбля танца, музыки и песни "Талака":

"Такие совместные проекты всегда обогащают нас. Мы отмечаем определенную эмоциональную составляющую, внутреннее содержание нации. Когда видишь людей, увлеченных творчеством, заряжаешься энергией".

Своим исконно русским творчеством зрителей восхищал лучший в мире ансамбль народного танца, который носит имя Игоря Моисеева.

Евгений Масалков, солист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева:

"Наша моисеевская классика никогда не устаревает и всегда актуальна, потому что мы преданы этому делу, искусству. И мы стараемся, чтобы наше творчество всегда передавалось из поколения в поколение. Мне приятно, что я приезжаю в Беларусь как на вторую родину, что у меня здесь родственники и теплые воспоминания. И от этого мне очень радостно на душе. Я люблю Беларусь".

Витебск зажигает звезды и встречает самых звездных гостей. В эти дни зажглись две именные звезды с изображением символа "Славянского базара" - василька - и золотым именем обладателей специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Одним из лауреатов стал народный артист Беларуси, автор неофициального гимна фестиваля "Все цветы июля" Леонид Захлевный, вторым - народный артист России Александр Зацепин.

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси:

"Народный артист определяется народом, и поэтому надо просто трудиться и любить людей".

Приятно отметить, что Леонид Захлевный - руководитель ансамбля Белтелерадиокомпании "Бяседа".

Все события юбилейного "Славянского базара" показывал "Первый информационный". И это не только эфиры с места событий, но и работа выездной студии, куда приходили звездные гости.

"Здесь все - семья. И прямо здесь - наша импровизированная сцена, новая сцена "Славянского базара". Я очень надеюсь, что "Первый информационный" примет это во внимание и это будет постоянной локацией "Славянского базара". Действительно, на этой сцене тоже рождаются звезды и рождаются какие-то новые коллаборации. Мы делаем звезд ближе к людям", - рассказала о своей работе в выездной студии корреспондент "Первого информационного" телеканала Лидия Заблоцкая.

"Славянский базар" не перепутать ни с чем. И даже звуки города здесь особенные. Как и люди, которых нам подарил этот город в разные его исторические периоды. Почему-то не удивительно, что именно в Витебске Лазарь Лагин написал своего "Старика Хоттабыча".