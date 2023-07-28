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Чем будет удивлять Минск в эти выходные жителей и гостей?

Национальный художественный музей летнюю афишу раскрасил выставкой одной картины. Галерея Михаила Савицкого представит разобрать ДНК термина "элегия" через призму национальных авторов. Музейный праздник анонсирует Национальный центр современных искусств. А также живописный маршрут от "Голубого до черного" готов проложить могилевский мастер кисти. Выставочный проект "Текстильный букет" готовится дать финальные мастер-классы. Многогранный Минск в культурном радаре "Променада" с Дарьей Тарасовой (подробности в видео).

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