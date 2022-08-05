Чем сегодня живет культурный Минск - в рубрике "Променад"

В Белорусском государственном академическом театре юного зрителя дали премьерный показ розыгрыша в двух действиях "Фигаро". Назад в средневековье по выходным приглашает региональный фестиваль "Гольшанский замок". Место встречи - бывший замок Сапег. "Беларусьфильм" аккумулирует творческие кадры со всех уголков страны. Студия молодежного кино заряжена на открытие новых инициалов в синемаиндустрии. Чем сегодня живет выставочный Минск, какие объекты из реестра историко-культурных ценностей ждет обновление - расскажем в рубрике "Променад" (видео).