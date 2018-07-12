Сегодня один из самых насыщенных дней фестиваля. В афише десятки проектов

Чем удивит XXVII "Славянский базар", журналистам рассказали во время пресс-конференции. Всего во время международного форума состоится более ста пятидесяти мероприятий. Совсем скоро аншлаги начнут собирать и ночные шоу-программы. Менее чем через час начнется показ драмы "По Млечному Пути". Режиссер - Эмир Кустурица.