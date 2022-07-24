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Чем удивлял гостей Курган Славы?
Череда летних выставок "Место притяжения" на Кургане Славы продолжается. На этот раз вниманию гостей мероприятия были представлены социально важные предприятия Жодино и Смолевичского района, выставки учреждений здравоохранения Минской области, Красного Креста, а также Департамента охраны. В рамках программы дети и взрослые смогли посетить криминалистическую лабораторию, ФАП на колесах, получить необходимые навыки для жизни, например, уроки оказания первой помощи.
Тематическая часть посвящена здравоохранению. Здесь можно познакомиться с вступлением в профессию, здесь можно узнать свое давление, узнать свой уровень сахара, даже протестироваться на ВИЧ-инфекци. В прошлом году была принята новая редакция Закона о здравоохранении, где впервые четко прописано, что граждане Республики Беларусь должны заботиться о своем здоровье.
Мы подробно рассказываем про алгоритмы сердечно-легочной реанимации, а именно: что делать, когда человек у нас находится без сознания и без дыхания, учим людей, как определять дыхание, как определять сознание, в нашу программу входит не только сердечно-легочная реанимация, а также другие неотложные состояния - непроходимость дыхательных путей, ожоги, какие-то бытовые ситуации, порезы.
На этом разнообразие программы не заканчивается, по сложившейся традиции - дегустации, выступления коллективов народного творчества, пленэры, различные выставочные проекты и мастер-классы, начиная от кузнечного дела и разборки оружия, заканчивая обучением вышивке.
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