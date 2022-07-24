Чем удивлял гостей Курган Славы?

Мы подробно рассказываем про алгоритмы сердечно-легочной реанимации, а именно: что делать, когда человек у нас находится без сознания и без дыхания, учим людей, как определять дыхание, как определять сознание, в нашу программу входит не только сердечно-легочная реанимация, а также другие неотложные состояния - непроходимость дыхательных путей, ожоги, какие-то бытовые ситуации, порезы.

Всеволод Некрасов, командир волонтерской команды реагирования г. Жодино

