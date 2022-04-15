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Чем вдохновиться и увлечь детей в выходные, узнайте в рубрике "Променад"
"Время покаяния" для верующих. В эти выходные храм "Всех скорбящих Радость" станет концертной площадкой. Духовная музыка прозвучит бесплатно от лучших церковных хоров Минска. Приглашает присоединиться к высокому и Национальный художественный. На базе открытых выставок - ликбез по творчеству мастера Михаила Савицкого и личная трактовка декоративных произведений от автора экспозиции "Вместе с солнцем" Нины Пилюзиной. Чем вдохновиться уже завтра и завлечь даже детей, расскажем в авторском маршруте рубрики "Променад".
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