Чем вдохновиться и увлечь детей в выходные, узнайте в рубрике "Променад"

"Время покаяния" для верующих. В эти выходные храм "Всех скорбящих Радость" станет концертной площадкой. Духовная музыка прозвучит бесплатно от лучших церковных хоров Минска. Приглашает присоединиться к высокому и Национальный художественный. На базе открытых выставок - ликбез по творчеству мастера Михаила Савицкого и личная трактовка декоративных произведений от автора экспозиции "Вместе с солнцем" Нины Пилюзиной. Чем вдохновиться уже завтра и завлечь даже детей, расскажем в авторском маршруте рубрики "Променад".

