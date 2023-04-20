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Четвертый день конкурса "Маладыя таленты Беларусi": в Большой студии Дома радио - академический вокал
20 апреля четвертый день творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусi". В Большой студии Дома радио - академический вокал. В двух возрастных категориях участники со всех уголков страны и конкурсанты из Китая. Результаты по итогам недели объявят уже завтра.
Лучшим вокалистам и инструменталистам в следующем туре выпадет возможность выступить под аккомпанемент Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. А на следующей неделе площадка Дома радио примет народные и эстрадные ансамбли.
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