Четвертый день конкурса "Маладыя таленты Беларусi": в Большой студии Дома радио - академический вокал

20 апреля четвертый день творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусi". В Большой студии Дома радио - академический вокал. В двух возрастных категориях участники со всех уголков страны и конкурсанты из Китая. Результаты по итогам недели объявят уже завтра.