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4 белоруса приглашены на стажировку в лучшие дома моды России: чем удивили дизайнеры Москву
Аппликации из васильков, ткани в виде тлеющей бумаги, плюшевые пледы и ручная вышивка. Белорусские дизайнеры приняли участие в XIII Международном конкурсе молодых дизайнеров "Русский силуэт". Все они победители и призеры фестиваля "Мельница моды".
Никита Ведерниковпредставил женскую коллекцию "Дываны с куфра". Это детские воспоминания автора об отдыхе в деревне у бабушки, где в сундуках хранились старые, но дорогие сердцу вещи. Это, например, вязаные кофты, теплые пледы и войлочные тапочки. Легкая и воздушная коллекция Екатерины Козак переносит зрителей в белорусское поле, где колосятся рожь и васильки. А любитель кино в жанре "хоррор" Сергей Курохтин посвятил свои модели сериалу "Семейка Адамс". Объемные и даже немного пугающие, но в то же время яркие и запоминающиеся вещи. Коллекция Павла Козина - это ода всем непрочитанным книгам. Платья словно сшиты из обгоревших страниц.
Идея ко мне пришла во время уборки. Я увидел, что у меня много книг, но не все из них я читаю. Печатная книга сейчас мало востребована, все переходит в диджитал-пространство. Я сравнил сожжение книги с полным ее уничтожением. Хотелось бы, чтобы печатная книга ожила, восстала из пепла.
Я просто испытываю слабость, обожаю белорусских дизайнеров. Причем они разные, их много, все работают в своем стиле. Мне нравится, что в Беларуси сохранилось свое производство. У нас нет таможенных барьеров, сложностей с Россией, можно всегда приехать, разместить заказ. Все едут в Беларусь, так почему же не купить что-то изо льна, ту же обувь шикарную. Мне очень нравятся дизайнеры, потому что они очень креативные. И на все события, Московский кинофестиваль, мы всегда приглашаем из Беларуси.
Международный конкурс "Русский силуэт" в этом году собрал более 60 молодых дизайнеров из России, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Армении. Авторы лучших коллекций (а среди них и4 белоруса) получили приглашение на стажировку в лучших домах моды России.
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