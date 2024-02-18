4 белоруса приглашены на стажировку в лучшие дома моды России: чем удивили дизайнеры Москву

Я просто испытываю слабость, обожаю белорусских дизайнеров. Причем они разные, их много, все работают в своем стиле. Мне нравится, что в Беларуси сохранилось свое производство. У нас нет таможенных барьеров, сложностей с Россией, можно всегда приехать, разместить заказ. Все едут в Беларусь, так почему же не купить что-то изо льна, ту же обувь шикарную. Мне очень нравятся дизайнеры, потому что они очень креативные. И на все события, Московский кинофестиваль, мы всегда приглашаем из Беларуси.

Татьяна Михалкова, руководитель благотворительного фонда "Русский силуэт"