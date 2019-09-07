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Четыре сотни музыкантов примут участие в "Марше 1000-летия". Участники - гости нашей студии

Марафон праздничных мероприятий продолжается. Особый колорит придают музыканты и артисты. Настоящей изюминкой стали выступления оркестров.

Десять коллективов из России, Беларуси и Казахстана примут участие в сольных концертах, марш-параде и финальном шоу. Четыре сотни музыкантов приехали принять участие и в "Марше 1000-летия".

Участники этого масштабного действа - сегодня гости нашей студии (видео).

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