Четыре сотни музыкантов примут участие в "Марше 1000-летия". Участники - гости нашей студии

Марафон праздничных мероприятий продолжается. Особый колорит придают музыканты и артисты. Настоящей изюминкой стали выступления оркестров.



Десять коллективов из России, Беларуси и Казахстана примут участие в сольных концертах, марш-параде и финальном шоу. Четыре сотни музыкантов приехали принять участие и в "Марше 1000-летия".



Участники этого масштабного действа - сегодня гости нашей студии (видео).